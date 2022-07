Mbemba despede-se do FC Porto: "Tomei a decisão de não renovar"

Central congolês deixou mensagem nas redes sociais no dia do regresso ao trabalho do plantel de Conceição.

Chancel Mbmba publicou na manhã desta sexta-feira, dia em que o FC Porto regressa ao trabalho, uma mensagem de despedida. O central congolês, recorde-se, terminou contrato com os dragões e agora confirma que a carreira passará por outro clube.

"É com grande emoção que anuncio o fim do meu contrato com o FC Porto. Tomei esta decisão de não renovar o meu contrato e abraçar um novo desafio. Quero agradecer ao presidente e toda a sua estrutura, ao treinador Sérgio Conceição e à sua equipa técnica, por terem acreditado em mim, à equipa médica pelo seu profissionalismo, e a todas as pessoas que trabalham no centro de treino Olival. Obrigado a todos os meus companheiros, porque somos uma equipa e progredimos juntos. Progredimos juntos e vencemos juntos", pode ler-se no Instagram.



"Não poderia terminar sem agradecer aos incríveis adeptos do clube. Sem vocês nada seria possível e nem teria a mesma magia! Para sempre, serei Dragão! Obrigado por tudo, obrigado FC Porto, obrigado Portugal", escreveu ainda o defesa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mbemba (@chancel22)

Mbemba, 27 anos, cumpriu quatro temporadas de dragão ao peito, conquistando dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça.