Matías Zaracho dado como alvo do FC Porto

Médio ofensivo do Atlético Mineiro tem preço fixado: 20 milhões de euros. Mas jogar na Champions é um atrativo a favor dos portistas

Fazendo eco da plataforma digital da rádio brasileira Itatiaia, o FC Porto prepara-se para apresentar uma proposta ao Atlético Mineiro com vista à contratação do médio Matías Zaracho, colega de Hulk na equipa de Minas Gerais e com uma chamada à seleção da Argentina em 2019. O jogador já esteve, em épocas anteriores, no radar dos azuis e brancos.

Com 16 golos apontados ao serviço do emblema campeão brasileiro, Zaracho chegou ao Atlético em 2020, a pedido do treinador Jorge Sampaoli. Tem 24 anos de idade e, segundo a mesma fonte brasileira, estão encarregues da missão de convencer os dirigentes mineiros os agentes Carlos Padrão e Alexandre Pinto da Costa.

Porém, aquele órgão de comunicação garante que não será fácil fazer baixar a fasquia dos 20 milhões de euros, cifra pela qual o clube pretende fazer render os 50 por cento do passe do jogador que detém, uma vez que a outra metade pertence ao Racing, da liga argentina, ex-clube de Matías Zaracho.

É argentino, tem 24 anos, encaixa nos perfis que Sérgio Conceição traçou para as necessidades do plantel, mas o preço é elevado. Porém, o jogador quer voltar à seleção e a Champions é uma montra.

O argentino é um médio com características ofensivas e um perfil que encaixa nas pretensões de Sérgio Conceição, divulgadas na segunda-feira por O JOGO, especificamente a necessidade de colmatar três saídas: Vitinha, Fábio Vieira e Francisco Conceição. No caso, poderá mesmo ser o craque que o técnico quer para a vaga deixada em aberto pelo médio que se juntou ao Arsenal, embora possa alinhar mais atrás no meio-campo.

Matías Zaracho, que também tem características técnicas que lhe permitem jogar em qualquer uma das alas, tem contrato com o Atlético Mineiro até 2025.

Internacional apenas uma vez pelo seu país, em 2019, o médio passou pelas seleções sub-23 e sub-20 do combinado das Pampas. Jogar num emblema da Champions reativará as suas ambições relativas à seleção argentina.