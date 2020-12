Marega está mais próximo de um recorde de Madjer no FC Porto

A jogar nas alas ou como segundo avançado, o maliano fez quatro partidas como titular e marcou três golos, enquanto como referência atacante marcou apenas dois em oito desafios

Autor de dois dos quatro golos do FC Porto na vitória, por 4-3, na receção ao Tondela, Marega deixou mais uma vez evidente que é a jogar como extremo ou segundo avançado que mais rende.

Foi assim no passado, quando tinha a companhia de Soares, e ficou mais uma vez provado na última jornada, quando jogou com Taremi como referência de ataque.

O maliano tem agora à frente apenas Jackson (49) e Hulk (44)

A jogar com liberdade pelas alas ou no apoio ao ponta de lança, Marega fez quatro jogos como titular esta época e marcou em dois: uma vez diante do Marselha e duas na última jornada, com o Tondela.

Já como referência do ataque, os números baixam consideravelmente, tendo faturado apenas por duas vezes em oito encontros de início. Foram ambas contra o Boavista, num dérbi no Bessa que o FC Porto ganhou por 5-0.

Por isso, Sérgio Conceição tem procurado emparelhá-lo com diversos avançados, o último dos quais Taremi, e foi a jogar na companhia do iraniano que Marega continuou a escrever a sua história no FC Porto.

Com os dois golos de anteontem, o maliano chegou aos 40 no Dragão, igualando Falcao no terceiro lugar dos melhores marcadores no estádio. À frente estão agora apenas Jackson, com 49, e Hulk, com 44.

Marega é o segundo jogador africano com mais golos pelo FC Porto, apenas superado por Rabah Madjer

Mas mesmo estando em final de contrato e não se sabendo se vai renovar, o atacante tem ainda muito tempo para os superar e assumir-se como o maior goleador no recinto inaugurado a 16 de novembro de 2003.

Contratado ao Marítimo em janeiro de 2016, e mesmo sem esquecer o tempo que esteve emprestado ao V. Guimarães na temporada seguinte, Marega aproximou-se ainda do primeiro lugar da lista de africanos com mais golos pelo FC Porto.

Para já, o maliano soma 65 remates certeiros em 160 jogos e só é superado pelo argelino Madjer, autor de 74 em 147 desafios. O pódio é fechado por McCarthy, com 59 golos em 125 encontros. Logo atrás, e ainda no Top-5, estão Aboubakar (58 golos em 125 partidas) e Brahimi (54 em 215 jogos).