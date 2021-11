Marega comenta golaço de Luis Díaz: "Melhor jogador da Liga, fácil"

O FC Porto publicou um vídeo com o grande golo apontado por Luis Díaz frente ao V. Guimarães e Marega, ex-jogador dos dragões, comentou.

O golo de belo efeito apontado por Luis Díaz na vitória por 2-1 sobre o V. Guimarães chegou à Arábia Saudita, onde joga Moussa Marega. O avançado do Al-Hilal, ex-portista, comentou uma publicação feita pelos azuis e brancos no Instagram, em que mostram o tento do colombiano.

"Melhor jogador da Liga, fácil", escreveu o maliano, que recentemente conquistou a Liga dos Campeões da Ásia, comando pelo português Leonardo Jardim.