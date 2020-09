Marchesín recebeu prémio no treino do FC Porto: "Já preparado para o que aí vem"

Guarda-redes argentino recebeu o galardão referente à distinção de Melhor Guarda-redes da última época na I Liga.

O treino desta sexta-feira do FC Porto ficou marcado pela entrega do prémio de Melhor Guarda-redes do Ano a Agustín Marchesín.

O argentino que se sagrou campeão nacional pelos dragões foi distinguido pela Liga e, nas redes sociais, distribuiu agradecimentos.

"Feliz por receber o prémio de guarda-redes do ano. Obrigado aos meus companheiros, formamos um grupo excelente de trabalho, à minha esposa e ao meu filho por me acompanharem dia a dia, aos meus pais, irmãos, família e amigos por estarem sempre juntos, sinto a falta deles! E obrigado aos adeptos pelo carinho recebido neste ano. Já preparado para o que aí vem, com muita emoção. Obrigado, escreveu Marche na sua conta do Instagram.

O guarda-redes de 32 anos alinhou em 31 partidas pelo FC Porto na I Liga 2019/20, onde manteve a baliza em branco em 18 jogos, tendo apenas consentido 19 golos em toda a competição.