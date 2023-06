Marcano ainda não decidiu o futuro: FC Porto fez proposta de renovação

Espanhol tem oferta para continuar, mas está avaliar todas as opções antes de dar uma resposta. Central viveu temporada de glória no Dragão depois de um passado recente muito marcado pelas lesões. Fez sete golos e ascendeu ao trono dos defesas mais goleadores da história do clube.

A personalidade sóbria de Marcano, que lhe vale o respeito de todos no balneário do FC Porto, leva a que seja imune às decisões por impulso e o faça avaliar todas as hipóteses antes de escolher. É precisamente neste período de análise que, sabe O JOGO, ainda se encontra o espanhol, depois de ter adiado para o final da temporada a resolução do futuro. Os azuis e brancos já lhe apresentaram uma proposta para continuar no clube por mais uma temporada, com um vencimento mais ajustado à realidade, e mantêm-se a aguardar por uma resposta antes de avançarem para alternativas no mercado.

A ligação de muitos anos ao clube e à cidade faz com que Marcano se sinta bem em Portugal, mas o "renascimento" protagonizado esta época, depois de um passado recente muito marcado pelas lesões, trouxe ofertas financeiramente mais vantajosas do exterior. O defesa participou em 41 jogos, grande parte deles como titular, e saltou para as luzes da ribalta ao igualar o máximo de golos marcados numa temporada na carreira: sete. Com isso, ascendeu ao trono dos defesas mais goleadores da história dos azuis e brancos (28 golos), deixando para trás Alex Telles (26).

Face ao rendimento que apresentou e ao fim do calvário das lesões, Marcano sente que ainda poderá continuar a jogar ao mais alto nível. Resta saber se no FC Porto, que lhe oferece a possibilidade de lutar por títulos e disputar a maior competição de clubes da Europa (Liga dos Campeões), se noutro campeonato, sendo que já disse publicamente que tem o sonho de pendurar as chuteiras no clube que o lançou: o Racing Santander.

Defesa é o setor mais afetado

É no setor recuado que se poderão verificar mais saídas de atletas em final de contrato. Além de Marcano, também Rodrigo Conceição e Manafá se encontram em situação idêntica, sendo que este último até já tomou a decisão de não continuar no FC Porto, não obstante ter sido convidado para esticar o contrato até 2026, como

O JOGO noticiou oportunamente. Quanto a Rodrigo, a dúvida permanece, já que nas últimas semanas surgiram algumas hipóteses para dar continuidade à carreira no exterior, para onde já seguiu Uribe (Al Sadd) e onde Fernando Andrade deverá prosseguir a carreira.