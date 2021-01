Três casos positivos de covid-19 no FC Porto

O FC Porto sabe desde este domingo que não pode contar com Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson, na Taça da Liga. Os três jogadores testaram positivo à covid-19 nos exames realizados a 48 horas da meia-final com o Sporting, na terça-feira.

Otávio, que está em isolamento depois do positivo antes do clássico com o Benfica, também é uma carta fora do baralho para o duelo com o Sporting, para as meias-finais da Taça da Liga.

O médio português, o ala colombiano e o avançado brasileiro têm igualmente em risco o regresso do FC Porto à I Liga, em casa do Farense, a 25 ou 26 de janeiro. O dia exato deste jogo no Algarve depende se os dragões chegam ou não à final da Taça da Liga.

Os jogos Benfica - Nacional, Boavista - Sporting, Braga - Gil Vicente e Farense - FC Porto têm as datas e horários por determinar, em função dos resultados da Final Four da Taça da Liga. Certo é que os semifinalistas vencidos jogam no dia 25 de janeiro e os finalistas a 26 de janeiro.

A má notícia para Sérgio Conceição, que este domingo dera folga ao plantel, surgiu um dia depois de saber que podia voltar a contar com Manafá. O lateral está de regresso após ter testado positivo à covid-19 e tem agora três dias para recuperar os melhores índices físicos e poder ser opção para o jogo de terça-feira.

Meixedo, Fábio Vieira, Otávio e Carraça são os restantes jogadores infetados no FC Porto.