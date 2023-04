Francisco J. Marques deixou críticas à atuação do VAR no clássico entre Benfica e FC Porto.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, abordou na noite desta terça-feira a arbitragem da equipa liderada por Artur Soares Dias no clássico com o Benfica, que os dragões venceram por 2-1, na ronda 27.

"Consigo compreender que o árbitro não veja a joelhada do Vlachodimos ao Taremi. É impossível, eu também não me apercebi. Mas quem está no VAR tem a obrigação de ajudar o árbitro. Não podia validar o golo, mas tinha a obrigação de sinalizar este penálti", declarou no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal.

"No lance do Zaidu é ainda mais escandaloso que o VAR, Luís Godinho, mais uma vez, não tenha ajudado o árbitro. O que estamos a constatar este ano? Que há uma regressão do VAR. Surgiu para ajudar o árbitro do campo a ajuizar melhor os lances que não consegue averiguar. O que tem acontecido é que tem havido erros grosseiros nos jogos do Benfica e depois há senhores árbitros que têm um azar terrível. Luís Godinho, como árbitro e VAR, tem tido erros permanentes contra o FC Porto. Se fessem distribuídos por todos, dizíamos que estava em má forma e que falhou, mas não víamos uma tipificação do erro. Há vários casos de erros graves dele e nenhum foi a favor do FC Porto. Ele não interveio para ajudar a verdade desportiva como era a sua obrigação. O lance do Zaidu é indesculpável, se não vê aquilo, não serve. Não consigo entender", completou.

