Luis Díaz trabalhou sozinho no Olival e vai ser reintegrado no FC Porto

Colombiano já cumpriu isolamento após testar positivo à covid-19.

Luis Díaz marcou presença no Olival ao final da manhã desta quarta-feira. O extremo colombiano acusou positivo à covid-19 na passada semana, antes do clássico com o Benfica, tendo cumprido isolamento.

Já com teste negativo e com alta por parte das autoridades de saúde, Díaz trabalhou sozinho e será reintegrado nos trabalhos com o restante plantel amanhã, quinta-feira. Será, portanto, uma opção para o treinador Sérgio Conceição para a partida com o Estoril, isto se a mesma for disputada no sábado (18h00). A equipa canarinha está a contas com um surto de covid-19, pretende adiar o jogo, mas não há, por enquanto, acordo nesse sentido.

Díaz, 24 anos, tem sido o grande destaque da temporada no FC Porto, com 14 golos apontados em 24 encontros.