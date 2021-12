Luis Díaz supera Pedro Gonçalves, Darwin e é o mais valioso do campeonato

Valor de mercado para o portal "Transfermarkt" subiu dos 25 para os 40 milhões de euros.

Luis Díaz está em destaque na última atualização dos valores de mercado promovida pelo portal especializado "Transfermarkt". O avançado do FC Porto é, desde ontem, o jogador da Liga Bwin com a avaliação mais alta: 40 milhões de euros, numa subida de 60% face aos 25 M€ registados em julho, superando as avaliações de Pedro Gonçalves (38 M€) e Darwin (32 M€).

Entre os portistas, no topo deste ranking, o colombiano destronou Tecatito Corona, que desceu dos 30 para os 22 milhões de euros. Estas avaliações, cabe ressalvar, além de terem uma dose de subjetividade, não pretendem projetar os números de eventuais transferências, apenas atribuir um valor de referência, em função do rendimento do jogador e de fatores como a idade. Luis Díaz, cuja cláusula de rescisão está nos 80 milhões de euros, já tinha valorizado de 18 M€ para os 25 M€ entre maio e julho, à boleia do desempenho pela Colômbia na Copa América - aliás, o jogador é mesmo o cafetero mais valioso do momento. Regressou ao FC Porto disposto a mostrar que o pico de forma não era momentâneo e está à beira de bater todas as marcas pessoais: são 14 golos e quatro assistências em 24 jogos.

Quem também valorizou em 60% foi Diogo Costa, cujo valor de mercado passou para 16 milhões de euros. Vitinha e João Mário, que estavam ambos avaliados em 7 M€, estão agora, respetivamente, nos 12 M€ e 10 M€. De resto, entre as restantes subidas, nota para a de Evanilson (7,5 M€ - 9M€) e para um trio com uma variação de um milhão de euros: Uribe (16 M€), Otávio (25 M€) e Fábio Vieira (10 M€).