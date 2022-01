Extremo colombiano já foi oficializado como reforço dos reds.

O Liverpool oficializou na manhã de domingo a contratação de Luis Díaz, num negócio de 45 milhões, mais 15 mediante algumas variáveis, e que ainda faz correr muita tinta na imprensa inglesa. Os jornais "The Telegrapah" e "The Times" revelam mais alguns detalhes sobre a forma como os reds ganharam a corrida ao Tottenham e deixaram os dirigentes dos spurs irritados.

A história do interesse do Liverpool em Díaz ficou, segundo "The Telegraph", bem vincada nas negociações em torno de Marko Grujic, médio sérvio que esteve no FC Porto cedido pelo Liverpool na última época e que agora está no Dragão a título definitivo. Os valores pedidos não eram os ideiais para os ingleses, mas estes conseguiram, sempre de acordo com a publicação, a garantia de que seriam informados do interesse de outros clubes.

O Tottenham terá então avançado com uma proposta idêntica à do Liverpool, mas com diferenças apontadas como significativas: a oferta dos reds englobava variáveis de mais fácil concretização, além de pagarem oito milhões à cabeça, valor que o "The Times" assegura ter sido entregue ao FC Porto ainda antes de Díaz ter realizado, ontem, os exames médicos.

A verba, insiste o conceituado periódico, foi fundamental para os dragões pagarem uma dívida à UEFA, que em caso de incumprimento poderia ter levado à exclusão das competições europeias por três temporadas.

O "The Telegrapah" refere ainda que foi decisiva uma conversa mantida entre Jurgen Klopp e Luis Díaz nos últimos dias, deixando o colombiano entusiasmado com a hipótese de rumar a Anfield.

Contas feitas, o Tottenham perdeu a corrida e a "traição", do Liverpool, como vinca o jornal, não caiu bem no seio do Tottenham.