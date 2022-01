Luis Díaz eleito o melhor colombiano de 2021 pelo El Tiempo

Jornal com maior tiragem da Colômbia distinguiu o extremo do FC Porto

As distinções sucedem-se: depois de ter sido eleito Melhor Jogador do Ano em Portugal pelos leitores de O JOGO, Luis Díaz foi agora escolhido pelo "El Tiempo" como o melhor colombiano em 2021.

O jornal com maior tiragem na Colômbia justifica a escolha com "os golaços, uns por terra e outros pelo ar", ao serviço do FC Porto e da seleção "cafetera", bem como" os dribles de bailarino, as arrancadas de atleta e a sua irreverência subtil".

O "El Tiempo" utiliza ainda uma série de adjetivos para descrever o extremo do FC Porto, como "genial, mágico, bestial" e muitos outros. "Um ano em que foi o melhor; não o melhor de todos, mas sim o melhor dos nossos, com o seu inesgotável reportório que colocou a sonhar o futebol mundial, porque se alguém não o conhecia e não o tinha detetado, ou não acreditava nele o suficiente, teve de fazê-lo agora", pode dia ler-se no periódico.