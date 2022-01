"Luís Díaz? Às vezes há propostas irrecusáveis", diz Pinto da Costa

A cláusula de rescisão do avançado é de 80 milhões de euros e o presidente "não garante, nem deixa de garantir" que só essa oferta seria aceite. Reação da equipa a várias ausências mereceu destaque

Luis Díaz, eleito pelos leitores de O JOGO como o melhor jogador do ano 2021, está com um andamento travado apenas pela infeção por covid-19. Já há várias semanas que o avançado está no centro de diversos ecos de um mercado que reabriu na sexta-feira e Pinto da Costa não é alheio a isso.

O desejo é segurá-lo, mas há clubes que podem perder a cabeça e avançar com valores difíceis de rejeitar.