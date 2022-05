Loum é demasiado caro para o Alavés, mas saída do FC Porto é o mais provável

Espanhóis confirmaram a descida de divisão e não vão acionar a opção de compra do senegalês, fixada nos 10 M€.

O Alavés prepara-se para devolver Loum ao FC Porto no final da temporada. Apesar de o senegalês ter alinhado em 31 jogos em La Liga, informações recolhidas por O JOGO indicam que clube do País Basco já decidiu não acionar a opção de compra, fixada em 10 milhões de euros.

O valor é considerado elevado pelo último classificado do campeonato espanhol, que no fim de semana viu confirmada a descida ao segundo escalão. O médio ainda aguarda por uma indicação dos dragões sobre o futuro, mas a existência de vários elementos para a sua posição no plantel de Sérgio Conceição faz com que a saída, cedido ou a título definitivo, se afigure como o cenário mais provável.