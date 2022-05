Liverpool terá preferência por Fábio Vieira e há outro clube atento ao jogador

Informa a imprensa inglesa.

De acordo com o jornal inglês "Sunday Mirror", o acordo entre o FC Porto e o Liverpool por Luis Díaz inclui uma cláusula que dá aos "reds" o direito de preferência por Fábio Vieira. No fundo, o emblema inglês será sempre consultado e terá a oportunidade de igualar uma oferta que a SAD azul e branca venha a aceitar de outro clube.

De acordo com aquela publicação também o Arsenal tem o jovem portista bem referenciado. Ao contrário do que o jornal inglês diz, porém, a cláusula de rescisão de Fábio Vieira não é de 15 milhões de euros. O valor foi atualizado na última renovação de contrato e é mais de o dobro do referido na notícia.

O jogador de 21 anos está a protagonizar uma época de afirmação: 39 jogos, sete golos e 16 assistências são os números.