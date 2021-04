Liverpool quer falar do futuro de Grujic: o que está em cima da mesa

Médio sérvio, de 25 anos, encontra-se cedido ao FC Porto até ao final da época.

O crescimento evidenciado por Grujic nos últimos jogos, nomeadamente a partir da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com o Chelsea, recolocou-o no radar de vários clubes e está a levar o Liverpool a ponderar sobre o futuro do médio.

Segundo o "Liverpool Echo", jornal bem posicionado junto do clube de Anfield, os "reds" vão em breve conversar com o internacional sérvio e com o FC Porto antes de tomarem uma decisão.

O acordo de empréstimo celebrado entre as duas partes, recorde-se, não contempla uma opção de compra, mas os ingleses não descartam a possibilidade de o vender aos dragões, desde que estes atinjam os valores pretendidos. Na última época, e ainda segundo a mesma fonte, o Liverpool pediu cerca de 20 milhões de euros por Grujic, verba que os portistas só pagaram por duas vezes na história: por Imbula e Óliver Torres.

Se os azuis e brancos entenderem que é um investimento avultado, o jornal garante que clubes alemães e italianos se começaram a posicionar no sentido de contratar o atleta de 25 anos, feitos na terça-feira.