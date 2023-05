Liverpool em observações durante o jogo entre Famalicão e FC Porto

Emblema mais sonante representado no encontro da ronda 33 do campeonato.

Os ingleses do Liverpool enviaram observador a Famalicão. Foi o emblema mais sonante representado na noite minhota, que até recrutou no passado recente no Dragão, com Luis Díaz.

Nas bancadas ainda se posicionaram olheiros dos franceses do Marselha, do Nice, do Saint-Ètienne e do Estrasburgo, bem como dos italianos do Bolonha e da Frosinone, e os suíços do Sion.

O FC Porto, recorde-se, venceu por 4-2, com um póquer de Taremi.