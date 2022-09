Leverkusen, adversário do FC Porto, num mau momento: "Grande bofetada na cara"

Schick lamentou o mau início de temporada do próximo adversário do FC Porto na Champions e garante que todos estão a tentar encontrar a causa do problema

Na entrevista concedida após ganhar a Bola de Ouro do futebol checo, o avançado Patrik Schick também abordou o mau início de temporada do Leverkusen, próximo adversário do FC Porto na Champions.

"Estamos a tentar encontrar a causa do problema. Já percebemos que estamos a perder mais duelos e a sprintar menos do que é normal. Tem sido uma grande bofetada na cara após uma época muito boa, onde garantimos o acesso à Champions", disse o avançado, revelando que os automatismos com Hlozek - colega de equipa e seleção - ainda não estão afinados: "Trabalho com ele diariamente, mas a equipa tem mudado muito. Não creio que a seleção possa beneficiar de jogarmos juntos."