Lesões no eixo central do FC Porto tornam imperativa a contratação de Rúben Semedo

Regresso à competição no Olympiacos está previsto para o próximo mês, mas Rúben Semedo confia que em janeiro será Dragão. As leões de Pepe e Marcano deixam Conceição limitado e a defesa presa por arames

Se a obtenção de um acordo com o Olympiacos para a transferência de Rúben Semedo já era uma prioridade para o FC Porto, nas últimas horas tornou-se imperativa.

Com Pepe novamente limitado por um problema persistente no gémeo da perna esquerda e Marcano a sair de uma cirurgia ao pé direito que o manterá sem competir, pelo menos, até janeiro, Mbemba e Fábio Cardoso são as opções que restam no eixo defensivo para Sérgio Conceição, que suspira por ter o internacional português logo no início do ano.