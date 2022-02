Lázio: Pedro é baixa, Acerbi e Immobile recuperam para o FC Porto

Pedro falha a segunda mão com o FC Porto

Extremo espanhol tem uma tendinite e não pode defrontar os dragões no Olímpico de Roma.

Boas e más notícias para a Lázio, a dois dias de receber o FC Porto para a decisão do play-off da Liga Europa.

O extremo Pedro Rodríguez, que se lesionou no desafio frente à Udinese, viu os exames detetarem uma tendinite tibial na perna esquerda e, segundo relatos da Imprensa italiana, enfrenta uma paragem que o retira desde já do jogo de quinta-feira.

Zaccagni, um dos melhores elementos da Lázio no jogo do Dragão, também vai desfalcar o ataque, por estar castigado, mas o treinador Maurizio Sarri já deverá contar com o perigoso artilheiro Ciro Immobile.

Ausente dos últimos dois desafios por culpa de uma síndrome gripal, espera-se que o italiano regresse esta quarta-feira aos treinos, a tempo de ser opção diante do FC Porto.

As boas notícias para a Lázio chegam também da defesa, ainda de acordo com a comunicação social italiana. Francesco Acerbi, pilar no eixo defensivo, deverá voltar à competição na quinta-feira, mais de um mês depois de se ter lesionado.

O ​​​​​​​FC Porto vai ao Olímpico de Roma em vantagem na eliminatória, venceu por 2-1 na Invicta.