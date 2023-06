Kennyd: avançado do Goiás veste a camisola e está a caminho do FC Porto

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jovem de 19 anos vai integrar a equipa B dos dragões.

Kennyd, jovem avançado brasileiro, está a caminho do FC Porto. O jogador, de apenas 19 anos, foi assegurado pelos dragões para reforçar a equipa B, deixando o Goiás por empréstimo que, em junho do próximo ano, passará a cedência definitiva, uma vez que o acordo entre as partes contempla uma cláusula obrigatória de compra.

A informação foi avançada este sábado pelo Globoesporte e confirmada por O JOGO, sendo que Kennyd assinará, posteriormente, até 2028 pelo FC Porto. Os dragões serão detentores de 80 por cento do passe do jogador, ficando o Goiás com os restantes 20 por cento.