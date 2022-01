Jovem internacional português a trabalhar com equipa B do FC Porto

Sidnei Tavares está às ordens de António Folha no Olival

Contratado no último dia do mercado de verão, ao Leicester, o médio Sidnei Tavares realizou, esta quinta-feira, mais um treino com a equipa secundária do FC Porto, pela qual o português começou a trabalhar apenas na semana passada.

Sidnei Tavares, primo de Luís Nani (campeão europeu por Portugal em 2016), formou-se no Leicester, clube que representou durante dez anos - tem 20 atualmente - e representou as categorias sub-18 e sub-19 do país.

Na época passada, o jovem médio, uma das figuras principais da equipa sub-23 do emblema inglês, disputou dois jogos na Premier League e um na Liga Europa pela formação principal dos "foxes", sob orientação de Brendan Rodgers.

O jogador poderá ser opção para António Folha nos próximos jogos do FC Porto B.