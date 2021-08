Jornal AS elogia Toni Martínez: "Avançado espanhol de referência na Europa"

Exibições de Toni Martínez não passam ao lado dos adeptos do FC Porto, mas também da imprensa espanhola.

Depois de marcar dois golos fundamentais para a vitória do FC Porto em Famalicão - já depois de ter marcado outro no triunfo sobre o Belenenses -, Toni Martínez foi destaque na imprensa espanhola. O jornal AS apelida o jogador de "um dos avançados centro espanhóis de referência no panorama europeu".

O diário refere que o espanhol tem feito um início de época em que está a ser um "herói absoluto" e destaca o bom momento do jogador desde que aterrou em Portugal, precisamente para jogar no Famalicão. Com três golos no campeonato, lidera a tabela de goleadoras "junto com a superestrela do Sporting, Pedro Gonçalves".

Em 2019/20, Toni Martínez, de 24 anos, marcou 14 golos em 39 jogos pelos famalicenses. No ano seguinte transferiu-se para o Dragão e marcou oito em 27 partidas, além de mais um tento pela equipa B. Em dois jogos na temporada atual, leva três golos.