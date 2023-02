Vasco Sousa, médio de 19 anos, entrou nos minutos finais.

Vasco Sousa estreou-se este domingo com a camisola da principal equipa do FC Porto. O jovem médio de 19 anos entrou ao minuto 88 da partida com o Vizela, da ronda 19 do campeonato.

Vasco Sousa é uma das referências da equipa B, com 19 jogos realizados na atual temporada. Passou pela formação do Cristelo, do Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães antes de integrar os escalões dos dragões, em 2019/20.