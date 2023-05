Jogador do Nantes recorda Sérgio Conceição: "Chegou ao balneário, mandou-nos alinhar e perguntou..."

Jules Iloki, hoje com 31 anos, foi treinado por Sérgio Conceição no Nantes, na temporada de 2016/17

Jules Iloki estava no Nantes quando Sérgio Conceição chegou ao clube da Ligue 1, decorria já a temporada de 20161/17. "Foi muito complicado. Ganhámos o primeiro jogo, mas os bons resultados não surgiram mais . Em novembro estávamos em 17º lugar. Foi complicado. Nem empatávamos, perdíamos todos os jogos", recorda o avançado, natural do Congo.

"Se falarem com todas as pessoas que estavam presentes, eles vão responder que a chegada de Sérgio Conceição foi algo inusitado. Não vamos mentir, não o conhecíamos. Conhecíamos como jogador, mas não como treinador", referiu Iloki, antes mesmo de recordar dois episódios.

"Chegou ao balneário, mandou-nos alinhar, e perguntou-nos o que se estava a passar. Tive que responder que éramos fracos, que não conseguíamos ganhar nenhum jogo. Todos responderam um pouco assim. Depois disso, correu tudo bem. Soube falar connosco, soube fazer-nos entender que éramos o Nantes e que não podíamos descer", contou o jogador ao site Football 90.

"Treinávamos duas vezes por dia, até às vezes à noite. Lembro-me de uma história comigo: estávamos a treinar no estádio e era proibido de tocar na bola entre as sessões. Se diziam para irmos beber água, não podíamos tocar na bola. Eu toquei na bola, não me lembro se fiz de propósito, e ele mandou vir comigo 'só tinhas que ouvir, é muito simples'", recordou.

"Fomos obrigados a segui-lo porque estávamos numa má fase. Seguimo-lo e ficamos, já não me lembro muito bem, em 7º ou 8º lugar no final da temporada. Portanto, Sérgio Conceição tinha razão.