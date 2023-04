No clássico da Luz, o lateral-direito agudizou a entorse no joelho direito e enfrenta nova paragem de duas a três semanas

João Mário sofreu uma recaída da lesão anterior e vai enfrentar uma nova paragem que, ao que O JOGO apurou, será de duas a três semanas. O lateral voltou à competição no clássico com o Benfica - como suplente utilizado -, mas só aguentou 15 minutos em campo, saindo com muitas queixas no joelho direito.