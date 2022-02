João Mário e Uribe avançam: o onze provável do FC Porto para a receção ao Sporting

Poupados em Arouca por estarem à bica, o lateral direito e o médio vão ser titulares no clássico desta noite. Diogo Costa, tal como O JOGO avançou, continua na baliza dos portistas. O colombiano é mesmo o único portista, entre os que vão estar na ficha de jogo, que sabe o que é marcar aos leões de azul e branco. Pepê deve continuar como substituto de Luis Díaz.

Muito importante, mas não decisivo, como Sérgio Conceição o considerou, o clássico desta noite não deve trazer surpresas no onze dos portistas. Manafá é o único lesionado, mas entre os habituais titulares não há baixas e, como tal, o FC Porto estará na máxima força, mas com duas alterações em relação à equipa que derrotou o Arouca, no domingo.

João Mário e Uribe avançam para a titularidade em detrimento de Bruno Costa e Grujic, depois de terem sido protegidos dos amarelos na última jornada. O colombiano, refira-se, é o único portista, entre os que devem figurar da ficha de jogo, que poderá "explicar" aos companheiros como se marca ao Sporting com a camisola do FC Porto. Fê-lo no 2-2 em Alvalade da época passada. Marcano e Fernando Andrade também já faturaram diante dos leões, mas não serão opções esta noite. Luis Díaz, que fez o empate na primeira volta, já não mora no Dragão.

Diogo Costa, tal como O JOGO avançou, está recuperado e vai manter-se entre os postes. Na frente, ao que tudo indica, não haverá alterações: Pepê mantém-se como substituto de Luis Díaz e Fábio Vieira como parceiro de Evanilson.

Ontem, Sérgio Conceição falou dos problemas que tem tido no lado direito da defesa. "O Manafá foi uma infelicidade que aconteceu, o Nanu já estava prevista a saída, o Corona também saiu... Por isso, a opção que tenho é o João Mário. O meu papel é encontrar soluções dentro do plantel para minimizar a falta de um jogador de raiz, embora o João Mário, para mim, neste momento seja um lateral-direito. O Bruno não, é um médio, com qualidade. Jogou alguns jogos a lateral-direito, porque não tínhamos outro jogador que nos desse melhor resposta. Mas o João está com uns níveis físicos de acordo com o que espero e vamos ver. É uma questão de opção e estratégia", atirou o técnico portista. Ora, estando em condições, como Conceição admitiu, João Mário será mesmo o eleito para defrontar o Sporting.

Rúben sem reencontro e dois reforços è espreita

Sérgio Conceição não divulgou a lista de convocados, mas as opções serão semelhantes às que teve em Arouca, acrescentando Wendell, que volta após cumprir castigo. Significa isto que dois dos reforços portistas podem estrear-se em clássicos: Galeno e Eustáquio, que devem ir para o banco, ao contrário de Rúben Semedo. O central ainda precisa de perder peso e vai adiar o reencontro com o Sporting, onde fez quase toda a formação.

Onze provável do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Uribe, Vitinha e Pepê; Fábio Vieira e Taremi.