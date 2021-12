João Mário de fora dos convocados do FC Porto

Lateral-direito não segue com a equipa para o Algarve

João Mário não segue com a comitiva do FC Porto para o Algarve, onde esta sexta-feira a equipa azul e branca defronta o Portimonense, na 13ª jornada da Liga Bwin.

O habitual lateral-direito dos dragões, que na receção ao Vitória de Guimarães sofreu uma forte pancada do pé esquerdo - acabou por ser substituído já na segunda parte por Manafá - está a contas ainda com sobrecarga física, limitativa de ser opção para Sérgio Conceição.

Além de João Mário, o FC Porto conta ainda com mais quatro lesionados, que também não estarão no jogo desta sexta-feira. A saber: Marcano, Pepe, Francisco Conceição e Cláudio Ramos. O guarda-redes está a contas com uma lombalgia, ficando igualmente de fora da 13ª jornada, com Meixedo a juntar-se a Diogo Costa e Marchesín na lista de guarda-redes.