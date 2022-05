FC Porto anunciou que vendeu os 12 mil bilhetes para o jogo com o Tondela no Jamor

O FC Porto anunciou, na tarde desta quarta-feira, que os bilhetes disponibilizados no Estádio do Dragão para a final da Taça de Portugal, com o Tondela, já estão esgotados. Em pouco mais de 24 horas horas, foram vendidos pelos dragões 12 mil bilhetes.



A final da Taça de Portugal, que será disputada entre FC Porto e Tondela, está marcada para 22 de maio, no Estádio Nacional do Jamor.