Irão, de Taremi, mais perto de agendar jogo de preparação: eis os detalhes

Taremi, avançado do FC Porto, já se encontra no Irão

Estágio da seleção iraniana arranca esta segunda-feira. Na terça-feira, a comitiva parte para Doha, no Catar.

Na sequência do cancelamentos dos jogos de preparação contra Canadá e Equador, a Federação iraniana viveu dias de impasse em relação ao planeamento das próximas semanas, mas, agora, parece surgir uma luz ao fundo do túnel.

Este domingo, a Imprensa iraniana adiantou - e O JOGO confirmou - que está em cima da mesa a possibilidade de a "Team Melli", que conta com Mehdi Taremi (FC Porto) e Ali Alipour (Gil Vicente) entre os convocados, defrontar o Uruguai em Montevideu, entre os dias 11 e 14 de junho, numa partida de caráter particular que tem o objetivo de preparar a participação no Mundial'2022.

No sábado, recorde-se, Taremi publicou um "tweet" irónico, em que perguntava se alguém sabia "quando começa o estágio da seleção". Ora, ao que o nosso jornal apurou, o estágio vai mesmo arrancar esta segunda-feira, estando prevista, para terça, a viagem para Doha, capital do Catar, onde irão prosseguir os trabalhos dos "Leões da Pérsia".

Refira-se, ainda, que o Irão ainda está a tentar agendar um outro encontro de preparação - Congo e Camarões são possíveis adversários -, em solo catari, antes de rumar a Montevideu, caso se confirme, claro está, a marcação do jogo com o Uruguai.