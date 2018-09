Sérgio Conceição explica opções e aborda desejo de Casillas: "Faz bem em sonhar"

Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo desta terça-feira com o Schalke 04, o guarda-redes espanhol admitiu ter o sonho de "vencer a Liga dos Campeões" no FC Porto.

Após o empate (1-1) com o Schalke 04, em Gelsenkirchen, Sérgio Conceição explicou as opções tomadas para o meio-campo do FC Porto, em que Danilo e Otávio surgiram como titulares, contrariamente a Sérgio Oliveira, que começou o jogo no banco de suplentes.

"Jogámos com o Danilo para estarmos próximos do futebol direto do adversário, com Marega e Brahimi para se aproximarem do Aboubakar. Tem a ver com a estratégia para o jogo. Precisava de um pouco mais de criatividade e pensei que o Otávio seria importante nesse momento, assim como aquilo que o adversário podia apresentar em função de sistema. O Otávio passava para a direita e juntávamos o Marega ou Brahimi ao Aboubakar. Tinha a ver com a capacidade de poder mudar algo em determinados momentos do jogo", afiançou Conceição, na conferência de imprensa que se seguiu à partida. O treinador dos azuis e brancos comentou também as palavras de Iker Casillas na antevisão ao jogo de Gelsenkirchen, em que o guarda-redes espanhol admitiu ter o sonho de vencer a Liga dos Campeões de dragão ao peito:

"O Iker faz bem em sonhar. Nós podemos sonhar com aquilo que muito bem entendemos. Trabalhamos para ganhar jogo a jogo, mas obviamente que temos consciência de que este patamar é muito difícil e está reservado para um grupo de equipas que nós conhecemos e o respetivo potencial de qualidade e financeiro que há. O FC Porto é um clube histórico, que venceu a prova em 2004, apesar de ter já demonstrado na Europa no ano anterior que era uma grande equipa. Nunca é fácil ganhar uma Liga dos Campeões. Trabalhamos sempre com uma vontade enorme de ganhar os jogos. Um clube como o FC Porto tem de pensar no mínimo em passar esta fase de grupos", rematou Sérgio Conceição.