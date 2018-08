Sérgio Conceição e a reintegração de Marega: "Não sei se será boa notícia"

Treinador do FC Porto fez antevisão do jogo com o Beleneneses e comentou declarações de Pinto da Costa a O JOGO em que o presidente dos azuis e brancos previa a integração de Marega nos treinos da equipa principal durante a próxima semana

Jogo com Belenenses: "Temos de marcar mais um golo que o adversário para ganhar. Sabemos que vai ser um jogo difícil, não disputado no Restelo mas no Jamor. É uma equipa à imagem do que foi na fase final do campeonato passado, positiva, com dinâmica interessante com bola, organizados sem bola, muito competente. Vamos ter as dificuldades normais e temos de saber superar essas dificuldades. O jogo depende do que fizermos e estamos preparados para encararmos o jogo da melhor forma e conquistarmos os três pontos."

Reintegração de Marega prevista por Pinto da Costa é boa notícia? "Não sei se é boa notícia a reintegração. Depende se treinar, se estiver comprometido, se estiver envolvido. Não quero falar mais disso."

Situação do Belenenses joga a favor do adversário? "Não acredito. Os Jogadores estão focados no jogo, a prepará-lo da melhor forma. Não vejo que estejam condicionados ou percam algo por haver guerra entre clube e SAD. A equipa técnica se calhar preferia jogar no Restelo, mas quando a bola começa a rolar não interfere em nada."

Derrota no Restelo na época passada. "Não gosto de pegar em situações negativas para as tornar em positivas. No ano passado o que se passou no fim foi mais importante que o jogo, que foi fraco. O que se passou depois foi importante para nos dar a vitamina para a fase final de acordo com as nossas expectativas. Gosto sempre de realçar de situações positivas que nos tornaram mais fortes."