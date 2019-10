SAD do FC Porto apresenta contas e anuncia lucro

SAD portista anunciou estado das finanças esta quinta-feira

A SAD do FC Porto anunciou esta quinta-feira um resultado líquido positivo de quase 10 milhões de euros, o que contrasta com o resultado negativo de pouco mais de 28 milhões de euros apresentado no exercício passado. Os números fazem parte do comunicado enviado pela sociedade portista à CMVM. "Resultado Líquido Consolidado positivo em 9.473m€, que se destaca dos 28.444m€ negativos apresentados no exercício homólogo", pode ler-se no comunicado conhecido hoje.

A sociedade desportiva dos azuis e brancos destaca ainda outros números: "Apesar do acréscimo dos custos, os resultados operacionais excluindo resultados com passes de jogadores aumentaram significativamente, atingindo agora os 25.737m€, pelo crescimento das receitas operacionais, devido ao aumento das receitas obtidas pela excelente performance do FC Porto na edição 2018/2019 da UEFA Champions League e ao início da contabilização do contrato celebrado com a Altice, em dezembro de 2015, para a cedência de direitos de transmissão televisiva".

Outros destaques

- Resultados com transações de passes de jogadores atingem os 42.655m€, um valor ainda assim inferior aos 50.016m€ alcançados na época anterior.

- Ativo total líquido reduzido em 52.751m€ face a 30 de junho de 2018, atingindo agora os 373.302m€, fundamentalmente devido à diminuição do valor em caixa e outros ativos financeiros.

- Redução do passivo em 56.068m€, que se situa agora nos 408.105m€, essencialmente devido à diminuição do valor global dos empréstimos, em 56.807m€, o que representa uma diminuição de 20%, face a junho de 2018, do passivo remunerado do Grupo.

