SAD do Benfica é arguida e FC Porto reage: "Já não é escola do crime, isto são muitos anos de prática"

Reação através da conta FC Porto Media na rede social Twitter

A reação do FC Porto à notícia de que a SAD do Benfica fora constituída arguida no caso e-toupeira não tardou e surgiu antes mesmo de qualquer posição oficial do clube encarnado. "Isto já não é escola do crime, isto são muitos anos de prática. Agora vão dizer que não é corrupção desportiva, que é corrupção comum. Mas o problema é mesmo o comum", pode ler-se na publicação do FC Porto Media na rede social Twitter.

De acordo com notícia avançada pela SIC, a SAD do Benfica foi constituída arguida no processo E-Toupeira.