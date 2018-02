"Ricardo Costa é assessor jurídico do Benfica, cai por terra o Apito Dourado", acusa Francisco J. Marques

Francisco J. Marques revela troca de emails

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, centrou boa parte da sua intervenção no programa Universo Porto Bancada na personagem de Ricardo Costa, antigo presidente da Comissão Disciplinar da Liga. ""A partir de 2010 começa a haver uma troca de emails entre um email alternativo de Paulo Gonçalves com um endereço de email "regressoaopassado@...qualquer coisa. As pessoas fazem a questão de manter o anonimato, nunca se tratam pelo nome. Os assuntos são de cariz jurídico disciplinar, mas não é possível perceber quem é o regresso ao passado, nunca se identificam. No dia 27 de outubro de 2010, o Paulo Gonçalves reenvia para o seu email do Benfica. Isto: 'Meu bom amigo, resumo fantástico de MST,[Miguel Sousa Tavares] e o artigo do Record de ontem sobre as faltas de comparência é muito bom, e caiu bem aqui", começou por dizer, antes de recordar.

Vamos ver que artigo há no dia 27 de outubro. É o parecer do dr Ricardo Costa. É ele que tem esta enorme troca de emails com o Paulo Gonçalves. Na verdade, ele é assessor jurídico da SAD do Benfica, é isso que ele faz, presta serviço jurídico ao Benfica. Podem perceber o grau de intimidade e o tipo de trabalho que o Dr Ricardo Costa prestava - não sei se ainda presta - ao Benfica. De uma vez por todas cai por terra a tese que o Apito Final foi uma decisão justa e independente, que condenou o FC Porto na perda de seis pontos. Foi uma decisão de alguém que estava ao serviço do Benfica. As decisões do Dr Ricardo Costa foram revogadas. Não restam dúvidas que foram ao serviço do Benfica. Fica claro como Ricardo Costa desde sempre teve uma ligação íntima ao Benfica, a forma como era feito o contacto era muito reveladora, porque se não tivessem problemas não teriam o cuidado de passar pelo anonimato, nunca se identificam.Isto é o controlo que o Benfica pretende ter do futebol português. É com este tipo de esquemas, porque depois há coisas inacreditáveis", acrescentou.

Depois do 5-0 do FC Porto ao Benfica, no dia 13 de novembro, email regressoaopassado envia para o slb.pj "factos - bolas de golfe atiradas por adeptos atingem Roberto. Tempo parado de 5 minutos. Decisao da CD: multa 2500 euros. Decisão errada: no âmbito do 147, aplicaria o 2 e não o 1, mas estamos perante artigo 140, 2 e 3. artigo 139. sanções - derrota, interdição de recinto desportivo. Queria transformar os 5-0 em derrota por 0-3. Tenham vergonha na cara. É este tipo de gente que está a mais no futebol português, que dê a cara por isto, isto é uma prestação de serviços. O Paulo Gonçalves é assessor jurídico no Benfica, o Ricardo Costa também é assessor jurídico do Benfica na clandestinidade. Já o era quando estava na Comissão Disciplinar da Liga", concluiu o diretor portista.