"Quiseram desviar o Nakajima, mas nem sempre as aves de rapina conseguem os objetivos"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, falou sobre a contratação de Nakajima.

Desejo de jogar no FC Porto: "Nakajima tinha o sonho de jogar no FC Porto. Aliás, no final de um FC Porto-Portimonense, conversámos sobre isso e ele manifestou esse desejo do Sr.Theodoro Fonseca. Mas também era um desejo antigo do FC Porto. Há muito que tínhamos o jogador referenciado e o treinador também apreciava as suas qualidades. Felizmente tudo se proporcionou para que ele pudesse vestir hoje a camisola do FC Porto que, por sinal, lhe fica muito bem."

Contratação: "Não foi fácil... Ele estava a jogar num país longínquo, mas desde o primeiro contacto que tive com o Sr. Téo que tive a certeza que viria para o FC Porto, embora existissem pessoas que tentaram, através de um emissário, desviar o jogador para outro clube. Felizmente que não conseguiram. Ele é jogador do FC Porto e nem sempre as aves de rapina conseguem os seus objetivos."

Casamento perfeito?: "Evidente. Se não fosse vontade do jogador e nossa, ele não estaria aqui. Ele tinha outras possessibilidades, mas desde o primeiro dia quer queria jogar no FC Porto. Dá-nos mais esperança além da confiança no seu valor, de que vai ser um jogador à FC Porto."

Jogadores que sintam a camisola: "Cada vez é mais necessário ter mais jogadores que sintam esta camisola e sintam a camisola a 100%. São características que idealizo quando avanço para contratações."