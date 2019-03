Quatro juniores do FC Porto "promovidos" à seleção do Brasil

A seleção do Brasil treina esta segunda-feira no Estádio do Bessa, no Porto.

A seleção do Brasil treina esta segunda-feira, pela primeira vez, no Porto, com vista ao particular com o Panamá, marcado para sábado no Estádio do Dragão. A novidade do treino, que decorre no Estádio do Bessa, acabou por ser a presença de jogadores da equipa de juniores do FC Porto, "chamados" aos escrete para compor o grupo que conta com os "portistas" Alex Telles e Militão.

Afonso Sousa, Pedro Justiniano, Levi Faustino e Gonçalo Borges formam o quarteto que esta segunda-feira trabalha às ordens do selecionador brasileiro, Tite, que reservou para os quatro jovens a possibilidade de treinar, numa fase inicial da sessão de trabalho, num grupo de jogadores com que contava com craques do gabarito de Coutinho, Casemiro, Danilo e Miranda.