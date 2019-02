Pepe, os centrais que mais admira e um avançado diabólico do FC Porto: "Era uma coisa incrível"

À Dragões, o central português revelou os centrais que mais o inspiraram durante a carreira e os avançados mais difíceis que já defrontou, em Portugal e lá fora.

Centrais que mais admira:

"Eu tive a sorte de poder jogar com bons centrais, como Mitchell van der Gaag e o Bicho, o Jorge Costa, que me ensinaram muito. No Real Madrid trabalhei com o Fernando Hierro. Esses centrais foram as referências do meu jogo e procurei ser sempre um pouco como cada um deles".

Avançados mais difíceis que já enfrentou em Portugal e lá fora:

"O Benni McCarthy era muito difícil, porque ele tinha uma capacidade muito grande de fintar de costas, era uma coisa incrível. Ele pisava a bola e girava e era muito difícil. Tive também o Cristiano Ronaldo, que não foi meu adversário, mas eu treinava com ele no Real Madrid todos os dias e era muito difícil. Procurei sempre criar-lhe dificuldades e melhorar com ele para quando tivesse de defrontar outros grandes avançados".