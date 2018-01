Layún muito desejado, mas decisão do FC Porto é final

Apesar do interesse do Bétis e do Alavés, o internacional mexicano não vai sair no mercado de inverno.

Apesar do assédio de alguns clubes espanhóis, Layún não vai deixar o plantel do FC Porto neste mercado de janeiro. O internacional mexicano pretende jogar com mais regularidade para marcar presença no Mundial da Rússia e tanto o Bétis como o Alavés davam-lhe essa possibilidade, mas a saída está fora de hipótese. Mesmo sem jogar com tanta assiduidade como pretendia, Layún é uma mais-valia para a equipa portista. Não só porque normalmente apresenta um rendimento elevado como pode atuar em qualquer posição tanto na defesa como no ataque. No último jogo, em Moreira de Cónegos, foi titular, jogou no centro do meio-campo e foi decisivo ao marcar o segundo golo do encontro.

Layún soma 13 jogos esta época. Quer mais e pode ter os minutos que deseja porque a época é longa e o plantel curto

Segundo a Imprensa espanhola, o Bétis pretendia receber o jogador a título de empréstimo, ficando com a opção de compra no final da temporada, pagando cinco milhões de euros ao FC Porto. No entanto, os dragões não estão interessados em deixar sair nenhum jogador do plantel neste mercado de inverno. Segundo O JOGO apurou, se chegar um reforço, mesmo assim não sairá ninguém.