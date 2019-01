Herrera decide futuro sem pressa

Agente do médio admite a O JOGO ter sido abordado por clubes, mas garante que não há qualquer acordo com o Inter ou outra equipa. A promessa de ficar até junho é para cumprir

Nem com o Inter, nem com a Roma, nem com outro clube qualquer: Herrera ainda não chegou a entendimento com ninguém para a próxima época e não se sente pressionado a fazê-lo no imediato. É o empresário do internacional mexicano quem o assegura a O JOGO, na ressaca de um conjunto de notícias em Itália que o tem apontado com insistência a vários emblemas da Serie A. "Há zero acordos, assinados ou apalavrados, seja com quem for. Tudo o que tem saído é pura especulação", garante-nos Gabriel Moraes.

O representante admite que tem "ouvido propostas", até porque a situação contratual do médio (fica livre em junho) tem atraído alguns interessados, mas não fecha nenhuma porta nesta fase. Nem a da renovação com o FC Porto, por muito que a corrente de informações difundidas diariamente em território transalpino dê a ideia do contrário. "Renovar? Tudo é possível. Mas o Héctor [Herrera] vai decidir o futuro com calma; não há pressa", frisa Gabriel Moraes, que reitera a ideia já expressa ao nosso jornal em edições anteriores. "O Héctor deu a palavra de que ficaria até ao final da época, para ajudar o clube a conseguir títulos, e vai cumpri-la. Não está nos planos dele sair em janeiro; só quer terminar bem a época e a ganhar", revela.

As versões e os clubes que alegadamente estarão mais próximos de seduzir Herrera variam de dia para dia na Imprensa italiana. O Inter é o mais falado e ainda há três dias foi escrito, em vários jornais e portais na internet, que o mexicano já não escaparia ao clube de Milão, que está bastante ativo no mercado dos "jogadores livres". Ontem, todavia, já se dava com quase absoluta certeza que essa hipótese se havia gorado devido a exigências financeiras de última hora, o que permitiria à Roma e ao Milan reacender o sonho de contratar El Zorro a custo zero.

Seja como for, o fluxo noticioso a envolver Herrera promete manter-se durante as próximas semanas e, tal como com Marcano na época passada, só deverá cessar quando for conhecida uma decisão. Seja ela a renovação com o FC Porto ou a saída para outro clube.

Médio é o jogador mais vezes usado por Conceição

A situação contratual de Herrera não tem travado Sérgio Conceição de o utilizar com regularidade. Aliás, o mexicano é neste momento o jogador mais usado pelo treinador portista, com 27 jogos, à frente do trio formado por Felipe, Alex Telles e Corona (26). No entanto, Conceição já deixou um aviso público a quem está em final de contrato. "Se continuarem a jogar bem, continuam a jogar, mas se o rendimento baixar, não jogam", disse.