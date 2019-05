FC Porto tem Saravia em análise e pondera avançar com proposta

Renzo Saravia atua no Racing, onde é colega do ex-FC Porto Lisandro López

Defesa titular do Racing de Avellaneda foi uma das maiores revelações do último campeonato e está na seleção argentina, pela qual vai jogar a Copa América. O seu preço inflacionou.

No mercado à procura de soluções para o lado direito da defesa, o FC Porto está a estudar a possibilidade de avançar com uma proposta para a contratação de Renzo Saravia.

Ao que O JOGO apurou, a sociedade azul e branca encontra-se no terreno à procura de referências do jogador, que foi considerado uma das grandes revelações da última edição do campeonato argentino. Saravia tem 25 anos, foi titular no campeão Racing de Avellaneda e encontra-se nesta altura com a seleção da Argentina, que no próximo mês disputará a Copa América, no Brasil. Por força desse estatuto, bem como à visibilidade a que estará exposto naquele certame sul-americano, um negócio pode agora ser mais caro do que há alguns meses.

Saravia é um produto das escolas do Belgrano, do qual saiu rumo ao Racing de Avellaneda no começo da época de 2017/18, numa primeira fase ainda por empréstimo. As boas exibições levaram o clube do ex-portista Lisandro López a avançar para a compra de 50% do passe, a troco de pouco mais de um milhão de euros, e a prendê-lo a um contrato válido até 30 de junho de 2022.

Na última temporada fez 27 encontros, todos como titular, mas não realizou qualquer golo ou assistência. De resto, é a defender que está a principal virtude deste internacional argentino, que deu nas vistas ao serviço da seleção do país das Pampas num particular recente com o Brasil pela forma impiedosa como marcou Neymar.

No Dragão, Saravia teria em Manafá o principal concorrente pela vaga no lado direito da defesa, que em 2018/19 chegou a ser ocupada por vários elementos: Maxi, João Pedro, Corona, Militão, Mbemba e o ex-Portimonense. Uma instabilidade que Conceição espera "matar" na próxima época.