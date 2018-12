FC Porto com ciclo de seis jogos em 20 dias. Tempo de gestão, Sérgio?

Dragões avançam para seis jogos em 20 dias e, se ganharem o primeiro, têm direito ao "pior" mês da época

O jogo com o Belenenses, no Jamor, é o primeiro de uma série terrível para os dragões, com seis desafios nos próximos 20 dias, que podem vir a ser nove nos próximos 30, se a Taça da Liga, entretanto, correr bem. Este é claramente um convite à gestão de Sérgio Conceição. O treinador não tem hesitado na altura de mexer e poupar alguns jogadores e, aliás, já disse que não chega apregoar confiança no plantel, é preciso mostrá-la. Assim o fez nos dois jogos anteriores de Taça da Liga, por exemplo, e é possível que o faça com o Belenenses, no domingo.

Depois do Belenenses, o FC Porto vai jogar ao Aves a 3 de janeiro, para o campeonato.

Segue-se a receção ao Nacional, a 7 de janeiro e a visita ao Sporting, dia 12. Depois, há quartos de final da Taça de Portugal, com o Leixões, a 15, antes da primeira jornada da segunda volta do campeonato, em Chaves, dia 19. É nessa altura que o calendário dá tréguas, pelo menos de uma semana, pois as datas seguintes estão guardadas para a final-four da Taça da Liga. E isso significa que, se se apurarem esta semana, os azuis e brancos podem ter direito a uma meia-final e à final num espaço de três dias.

Apuramento para a final-four da Taça da Liga garante oito jogos em janeiro, mais até do que os sete de dezembro. Até lá, partidas para todos os gostos e vários jogadores a pedirem utilização

A fechar o mês de janeiro (dia 30), há receção ao Belenenses e aí terminará aquele que pode ser o mês mais duro do Dragão, com oito jogos na previsão, mais um do que os sete de dezembro, que havia sido, até agora, o pior a esse nível. Para matéria de gestão, há jogadores que se vão posicionando para fazer alguns jogos. Mbemba, Jorge, Sérgio Oliveira, Hernâni, Adrián López e André Pereira são, entre os menos utilizados, os que mais se estão a chegar à frente.