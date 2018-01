FC Porto apresentou proposta por Paulinho

Com 17 anos, já joga na primeira equipa do Vasco da Gama, que se está a desfazer dos principais ativos.

O avançado Paulinho tem proposta do FC Porto para assinar no imediato e mudar-se para Portugal apenas em julho, depois de completar 18 anos (aniversário a 15 de julho). O assunto está a fazer correr muita tinta no Brasil, porque apesar de ainda ser júnior, o avançado é comparado a Philippe Coutinho dentro da estrutura do Vasco da Gama. Não tanto pela forma de jogar, mas porque desde o astro que agora está no Barcelona que ninguém se via projetado a um nível tão elevado.

O assunto é complexo, mas pode resolver-se brevemente, pois de acordo com a Imprensa brasileira, o presidente Eurico Miranda quer vender todos os jogadores representados pelo empresário Carlos Leite, aliado desde as últimas eleições. É que o Vasco vai mudar de presidente - deve entrar Julio Brant na próxima semana - e Eurico Miranda quererá enfraquecer a equipa e negociar os jogadores do empresário que ajudou financeiramente o clube nos últimos meses. Anderson Martins, Mateus Vital e Madson já saíram e há outros na lista para serem negociados até terça-feira, último dia do mandato do atual presidente. Como não há muito mais jogadores de valor no plantel representados por Carlos Leite (supostamente os que têm pouco valor vão renovar), as próximas saídas serão as dos jovens jogadores da formação. E Paulinho, um avançado internacional sub-17 pelo Brasil, é o nome mais forte. O jogador alinha em toda a linha do ataque, mas até desequilibra especialmente quando parte da ala para o centro. Com muitos golos e assistências no currículo ao nível do futebol da formação, em Portugal começará por baixo, se a transferência se concretizar. Os planos do FC Porto devem contemplar a integração imediata na equipa B, ainda que no Brasil já tenha terminado a época na equipa principal dos vascaínos, com 18 jogos disputados e três golos. Pelo Brasil, também marcou em três ocasiões nos sete jogos que fez no Mundial de sub-17, em que o Brasil foi... terceiro classificado.