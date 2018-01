"Escandaloso, um núcleo pede convites dizendo que é para árbitros simpatizantes do Benfica"

Diretor de comunicação do FC Porto revelou email entre Paulo Jorge, coordenador do núcleo de árbitros de futebol do Ave, e Luís Filipe Vieira.

Francisco J. Marques revelou um email entre Paulo Jorge e Luís Filipe Vieira, onde o coordenador do núcleo de árbitros de futebol do Ave solicita convites para que os "associados simpatizantes do Benfica possam assistir à final da Taça" entre Benfica e V. Guimarães.

"A 20 de abril, o Paulo Jorge, coordenador do núcleo de árbitros de futebol do Ave, sediado em Ronfe, nome que me diz qualquer coisa, pois é a terra do Adão Mendes, envia para a presidência do Benfica um mail que diz o seguinte, entre muitas outras coisas: este núcleo formou 15 novos árbitros, que vão trabalhar com o objetivo de alcançar a primeira categoria. Solicitamos a a amabilidade de solicitar 15 convites para que os nossos associados simpatizantes do Benfica possam assistir à final da Taça, a 28 de maio [Benfica-V. Guimarães]. O que diz este mail é absolutamente escandaloso. Não que os árbitros tenham o seu clube preferido, mas escandaloso que um núcleo peça convites dizendo que é para os simpatizantes do Benfica. Se o Benfica decidir oferecer bilhetes não deve distinguir os árbitros. Haver o pedido e dizerem que é para os benfiquistas não pode acontecer", afirmou o diretor de comunicação do FC Porto, no programa Universo Porto da Bancada.

"O que é que a APAF tem a dizer sobre isso? Curiosamente hoje soube-se que os membros do Conselho de Justiça e Conselho de Disciplina estão proibidos de pedir bilhetes para o futebol. Mérito sabem de quem? Nosso. As nossas denúncias é que os levaram a isto. Há práticas incompreensíveis. Esta é uma delas. É uma vergonha. Mail para Luís Filipe Vieira? Nem é para o Benfica, é para o presidente. Vieira tem uma influência muito comprometedora na arbitragem portuguesa. Gostava de saber a opinião da APAF. A APAF tem a obrigação de defender e saber o que os árbitros que não fazem isto, pensam sobre estas práticas. Ah, sabem quem é o presidente da AG do núcleo? É o Renato Mendes, filho do Adão Mendes", terminou.