"Diogo Leite não usou o Borussia Moenchengladbach"

Central esteve mesmo a um passo da Bundesliga e o Borússia ia pagar 15 milhões de euros ao FC Porto, mas recusou um contrato muito bom por acreditar no que lhe foi apresentado pelos dragões.

Diogo Leite não usou o Borússia Moenchengladbach para obter condições melhores na negociação de um novo contrato com o FC Porto. É o empresário António Araújo que o garante, em resposta às acusações que Max Eberl, diretor desportivo do clube alemão, fez em entrevista à "Kicker". "É verdade que o Borússia esteve muito interessado no Diogo Leite no verão, é verdade que eles fizeram proposta de 15 milhões de euros ao FC Porto, que era o valor da cláusula de rescisão, e é verdade que o Diogo Leite não quis sair do FC Porto. Mas não quis sair porque acredita muito no projeto do clube, acreditou muito no treinador e decidiu ficar", começa por esclarecer o empresário.

"Não é verdade que o Diogo tenha usado esse interesse do Borússia para conseguir tirar proveitos na renovação com o FC Porto. Aliás, ele recusou um contrato muito bom dos alemães para ficar e também tinha propostas boas de clubes ingleses", completou Araújo, em exclusivo a O JOGO. "É mentira que tenha usado a proposta alemã para renovar contrato com o FC Porto", insistiu.

"Ficou porque acredita no projeto do FC Porto e em Sérgio Conceição"

Anteontem, Max Eberl afirmou que, no início da temporada, o clube de Moenchengladbach acreditou que Diogo Leite seria solução imediata e que partiu para o negócio com os dragões. Foi nessa altura que, de acordo com as palavras do diretor, percebeu que "o Borússia nunca foi uma opção séria para o Diogo, mas antes um brinquedo que ele usou para garantir um contrato melhor no FC Porto".

Em 30 de julho, o jovem central prolongou o contrato com os dragões até 2023 e fixou-se em definitivo na equipa principal.

Cinco competições em dois meses

Diogo Leite beneficiou da lesão de Mbemba e do atraso de Éder Militão para começar a época como titular na equipa principal. Meteu cinco jogos consecutivos no onze, mas entretanto perdeu o lugar para o brasileiro, desceu ao banco, depois saltou para a bancada e neste momento já está a jogar nos escalões inferiores. Na passada semana, foi titular pelos sub-19 na Youth League. No último domingo, jogou pela equipa B contra o Arouca, para a II Liga. Se a estas duas provas somarmos a I Liga, a Supertaça e a Taça da Liga, que também disputou, são cinco competições em apenas dois meses.