Confira os jogadores que começaram a pré-época no FC Porto B

Equipa secundária do emblema azul e branco regressou aos trabalhos.

O FC Porto B iniciou esta segunda-feira a pré-época, no Estádio de Pedroso, em Vila Nova de Gaia.

A equipa do segundo escalão do futebol português inicia o campeonato 2019/20 a 11 de agosto, no campo do Covilhã, e contou com os seguintes jogadores no regresso aos trabalhos:

Ricardo Silva, Ivan Cardoso, João Costa e Diogo Lopes (guarda-redes), Diogo Bessa, Pedro Justiniano, Tony Djim, Musa Yahaya, Afonso Sousa, Cristopher Lungoyi, Cláudio Silva, Boris Enow, Gonçalo Borges, Taddeus Nkeng, Rafa Pereira, Rodrigo Valente, Tiago Matos, Ángel Yesid, Mor Ndiaye, David Vinhas, Rodrigo Pinheiro, Emerson Souza, Diogo Ressurreição, Luís Mata, Mikel Agu e Rui Moreira.

O FC Porto B irá marcar presença no Torneio Assunção Barral, a 20 e 21 de julho no Estádio do Varzim, vai defrontar o Marinhense no Estádio Municipal da Marinha Grande, no dia a 24 de julho, e fará a apresentação a 3 de agosto, frente ao Celta de Vigo B, em Pedroso (17h00).