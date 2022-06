Interesse motiva conversas: Toni Martínez desejado em Espanha e Itália

Dragões não pretendem transferir o avançado, mas são sensíveis ao desejo deste em querer jogar com mais regularidade. Cádiz, Valladolid e Konyaspor foram ontem apontados como destinos para o espanhol, mas O JOGO sabe que nenhum se afigura como hipótese nesta fase. Espanhol, Torino e Sassuolo são os mais interessados.

Aposta de Sérgio Conceição como desbloqueador de alguns jogos mais intrincados, como com a Lázio (Liga Europa) e o Sporting (Taça de Portugal), Toni Martínez chegou ao final da última época com o desejo legítimo de ter uma utilização mais regular em 2022/23. Duas temporadas depois de ter sido contratado ao Famalicão, o espanhol encontra-se perante a possibilidade de embarcar com destino a outros campeonatos, fruto de algumas abordagens recebidas desde o último jogo do FC Porto em 2021/22, com o Tondela, na final da Taça de Portugal.

O Cádiz, o Valladolid e o Konyaspor foram três clubes que a Imprensa italiana associou ontem ao atacante, mas O JOGO sabe que nenhum deles se afigura como hipótese nesta fase. Espanhol, Torino e Sassuolo surgem como os mais interessados em Toni, embora só devam avançar no caso de perderem algumas das unidades do sector ofensivo.

Da parte do FC Porto não há uma vontade declarada em negociar Toni Martínez, até porque o avançado revelou-se um elemento útil nas duas épocas que leva no clube. Contudo, a SAD é sensível ao desejo do murciano de 24 anos em jogar regularmente e têm existido algumas conversas no sentido de tomar a melhor decisão para todas as partes.

Por enquanto, Toni está a desfrutar tranquilamente das férias e a preparar o batizado da filha, seguindo dentro de alguns dias com destino à Colômbia, onde assistirá ao casamento de Matheus Uribe com Cindy Álvarez García.