Inter terá subido a parada por Taremi para os 25 milhões de euros

Equipa italiana continua à procura de um avançado e o iraniano do FC Porto é uma das hipóteses.

O Inter terá aumentado para 25 milhões de euros a verba que estará disponível para depositar nos cofres do FC Porto para contratar Taremi. O valor, contudo, continua aquém do exigido pelos dragões para vender o iraniano, a quem Said, ex-Rio Ave, augura um futuro risonho se rumar a Itália.

"Sacrifica-se muito muito pela equipa e é perfeito para jogar ao lado de outro atacante. Sabe fazer golos e adapta-se ao tipo de jogo e ao contexto em que se encontra", referiu ao "TMW".