Instagram do portista João Mário invadido por adeptos do Galatasaray

O ala ficou tão surpreendido com as mensagens dos fanáticos apoiantes dos turcos que no início até pensava que era uma brincadeira. Não é, já que Fatih Terim vê em João Mário uma espécie de Bruma

Há um nome que nunca envergou a camisola principal do FC Porto mas que está a despertar o interesse do campeão turco, o Galatasaray. João Mário, extremo de 19 anos ao serviço dos bês dos dragões, foi notícia na Turquia, onde se escreveu que o "Gala" tem observado os desempenhos do internacional jovem português. Segundo os turcos, Fatih Terim aprecia as qualidades do ala e considera-o uma espécie de Bruma: rápido, ágil e de remate fácil com os dois pés. Ora, a notícia teve tanto eco que os adeptos do Galatasaray invadiram o Instagram de João Mário com frases como "Come to Galatasaray" (vem para o Galatasaray) ou "Cr7", já que o avançado gosta do número 7, que utiliza nas Seleções, embora no FC Porto B envergue o 57.

Os adeptos turcos ficaram ainda mais impressionados com um vídeo que varreu as redes sociais de um golo que João Mário apontou no Europeu sub-19, frente à Arménia, onde fletiu da esquerda para a direita e rematou ao ângulo. Mais recentemente, a 15 de outubro, João Mário fez um golo idêntico diante da Itália, pela Seleção Nacional sub-19, na derrota de Portugal, por 4-3, perante os transalpinos. Os lusos estiveram a perder por 3-0 e a exibição de João Mário foi absolutamente decisiva para o evitar do descalabro. O portista esteve na origem do 3-1, sofreu um penálti para o 3-2 e marcou o 3-3 num disparo de pé esquerdo após uma diagonal da direita para o meio, mas a Itália acabou por ganhar.

O JOGO sabe que o próprio jogador ficou surpreendido quando viu a conta da rede social ser invadida por turcos. De início nem terá percebido o que se estava a passar, mas fonte próxima do processo confirmou ao nosso jornal que o departamento de scouting dos turcos tem estado a seguir João Mário, que está inserido num grupo de jovens promissores que interessam àquele clube, juntamente com os avançados Hassane Bande, de 20 anos, do Ajax, e Martin Minchev, 18 anos, do Cherno More (Bulgária).

A história de João Mário com o FC Porto começou em 2009, quando o menino, então com nove anos, trocou a Sanjoanense, clube da cidade de São João da Madeira, de onde é natural, pelo Olival. Nos azuis e brancos, fez toda a formação, com um hiato pelo meio, de uma época, no Padroense, satélite dos portistas nos sub-17, e nos dragões venceu, na época passada, o Nacional de juniores e a Youth League. Foi precisamente na temporada anterior que João Mário se estreou na equipa B, tendo marcado quatro golos em 20 partidas.