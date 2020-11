Inspeção atrasou partida do FC Porto: "É a resposta do Estado português"

Porto, 20/10/2020- Chegada da equipa do FC Porto ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro no Porto, antes da partida para Manchester onde vai defrontar o Manchester City para a Champions League. (Pedro Correia/Global Imagens)

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) realizou, esta terça-feira, uma inspeção aos procedimentos de segurança na zona VIP do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Por esse motivo, a comitiva azul e branca atrasou-se a levantar voo rumo a Marselha, em França, onde esta quarta-feira disputa a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A viagem do FC Porto para Marselha atrasou-se mais de uma hora, depois da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) levar a cabo uma inspeção aos procedimentos de segurança na zona VIP do aeroporto, com a comitiva dos dragões a manter-se mais de uma hora em pé.

A partida, refira-se, estava agendada para as 15h30 desta terça-feira, mas aconteceu mais de uma hora depois.

Ora, Francisco J. Marques, diretor de informação e comunicação do FC Porto, comentou o caso no programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira e apontou o dedo ao Estado português.

"Uma situação muito infeliz da ANAC [Autoridade Nacional de Aviação Civil]. Quando uma equipa de alto nível e de alta competição vai jogar, como é o FC Porto na Champions, o clube paga para ter um acesso VIP no aeroporto. Qual o objetivo? Que os jogadores, que são quem vai disputar o jogo, possam ser o menos perturbados possível. Estiveram mais de uma hora de pé, porque uns senhores quaisquer resolveram escolher aquele voo, um voo charter, apenas com a equipa, médicos e staff, uma comitiva reduzida. O que é que fizeram? Andaram a ver se os saquinhos onde estão os perfumes estavam bem. Uma entrada que dura um minuto por pessoa passou a durar 10 minutos. Estas coisas só acontecem com o FC Porto, isto tem uma razão de ser específica: todos sabem como o presidente Pinto da Costa tem liderado contra este ataque ao futebol às custas da pandemia, esta é a resposta do Estado português, isto já aconteceu em variadíssimas circunstâncias", começou por atirar J. Marques, prosseguindo:

"O FC Porto é a equipa que melhor respresenta o futebol português na Europa, mas em Portugal há quem tente complicar a vida ao FC Porto. Estes comportamentos são desnecessários e condenáveis. Se o sr. ministro que tutela a ANAC se mantiver calado, é porque tem culpas no cartório. Se o sr. Ministro achar que é indigno uma equipa porutguesa que vai representar Portugal estar mais de uma hora à espera em pé, então vamos tirar as nossas conclusões", acrescentou, antes de concluir, ao dizer que "as vitórias custam muito ao FC Porto":

"Já aconteceu a todos entrar num avião e não poder descloar à hora, por culpa de condições meteorológicas ou algo do género, mas aguarda-se sentadinho, no avião, descansados. Mas neste caso, está a decorrer uma operação de autditoria... É mesmo contra tudo e contra todos. Ao FC Porto, as vitórias custam mesmo muito, é uma pena ter que defrontar os adversários e ainda ter que lutar contra o Estado", rematou Francisco J. Marques.